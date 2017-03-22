Киев удивлен призывом вице-премьера Венгрии к созданию автономий

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. МИД Украины удивлен призывами вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена к созданию автономий венгерского меньшинства в соседних странах, говорится в среду в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

По данным украинских СМИ, накануне вице-премьер Венгрии Шемьен заявил, что выживание венгерских общин, проживающих за границей, зависит от их способности достичь прогресса в деле получения автономии в составе страны, где они постоянно проживают.

"С удивлением восприняли публичные призывы вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена к созданию автономий венгерского меньшинства в соседних странах. Венгрия всегда была и является важным партнером для Украины. Мы высоко ценим дружественный характер двухсторонних отношений и высокий уровень конструктивного сотрудничества. Мы рассчитываем, что позиция относительно уважения территориальной целостности, суверенитета и конституции нашего государства и в дальнейшем останется в основе наших добрососедских отношений. Любые спекуляции на эту тему не отвечают интересам наших двух стран и народов, и, надеемся, не отражают официальную позицию Будапешта", — говорится в сообщении.

В МИД призвали Венгрию противостоять попыткам использовать вопросы обеспечения прав нацменьшинств для нагнетания атмосферы недоверия и непонимания. "Ведь благодаря многолетним усилиям украинской власти и венгерской общины уровень обеспечения культурных, религиозных и образовательных потребностей этнических венгров в Украине является во многих смыслах примером для других стран региона", — подчеркнули в МИД.

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Ранее МИД Украины заявил, что Россия не выполнила ни одного пункта минских договоренностей, политическая воля Москвы их выполнять абсолютно отсутствует.