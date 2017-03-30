Порошенко выразил Орбану обеспокоенность призывами к созданию автономий

пресс-служба президента Украины

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи на Мальте с премьером Венгрии Виктором Орбаном выразил обеспокоенность заявлениями венгерских чиновников о создании отдельных территориальных автономий на территориях других стран, сообщила в четверг пресс-служба украинского главы.

"Президент Украины выразил обеспокоенность заявлениями венгерских чиновников о создании отдельных территориальных автономий", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и отметили важность активизации политического диалога на высшем уровне. Порошенко и Орбан также обсудили вопросы расширения сотрудничества Украины со странами "Вышеградской четверки" во время председательства в группе Венгрии, которое начнется 1 июля 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе, Орбан отметил поддержку территориальной целостности Украины и предоставления украинцам безвизового режима с ЕС.

Кроме того, Порошенко пригласил Орбана посетить Украину с визитом.

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Ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что выживание венгерских общин за границей зависит от их способности достичь прогресса в получении автономии в составе страны, где они постоянно проживают. МИД Украины заявил, что удивлен заявлением Шемьена и вызвал посла Венгрии. По данным переписи 2001 года, в Украине насчитывалось 156,6 тысячи этнических венгров, в основном они проживают в Закарпатской области, граничащей с Венгрией.