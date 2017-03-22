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    МИД вызвал посла Венгрии из-за высказывания вице-премьера страны

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    Как сообщила фициальный представитель отечественного МИД Марьяна Беца, в среду посол Венгрии должен посетить внешнедипломатическое ведомство и дать комментарии.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в связи с призывом вице-премьера страны Жолта Шемьена к созданию автономий венгерского меньшинства в соседних странах, сообщила в среду в эфире телеканала "112 Украина" официальный представитель отечественного МИД Марьяна Беца.

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    "Мы сегодня пригласили для беседы венгерского посла и услышим его комментарии. Он должен к нам прийти сегодня", — сказала она.

    По данным украинских СМИ, накануне вице-премьер Венгрии Шемьен заявил, что выживание венгерских общин, проживающих за границей, зависит от их способности достичь прогресса в вопросе получения автономии в составе страны, где они постоянно проживают. МИД Украины в среду заявил, что удивлен заявлением Шемьена.

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