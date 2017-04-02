Кабмин собирается в понедельник утвердить годовой план действий

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров в понедельник, 3 апреля, проведет заседание, на котором рассмотрит всего один вопрос. Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте правительства.

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Согласно документу, Кабмин рассмотрит проект распоряжения "Об утверждении среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года и плана приоритетных действий правительства на 2017 год".

Докладчиком по этому вопросу будет первый вице-премьер Степан Кубив. Заседание начнется не в 11:00, как обычно, а на час раньше.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Павел Розенко провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам научно обоснованной оценки демографического развития страны, участники обсудили возможность проведения переписи населения в Украине, которая ранее все время переносилась.