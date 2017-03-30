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    Общество

    В Кабмине задумались над вопросом переписи населения

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    Вице-премьер Украины Павел Розенко напомнил, что последняя перепись населения проводилась еще в 2001 году. По словам вице-премьера, только перепись населения дает полную картину тех процессов, которые происходят в стране.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Павел Розенко провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам научно обоснованной оценки демографического развития страны, участники обсудили возможность проведения переписи населения в Украине, которая ранее все время переносилась, сообщает пресс-служба вице-премьера в четверг.

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    По сообщению пресс-службы, Розенко напомнил, что последняя перепись населения проводилась еще в 2001 году.

    "Безусловно, мировая практика определяет необходимость проведения переписи каждые десять лет. Но из-за недостатка, среди прочего, финансовых ресурсов, проведение переписи хоть и планировалось, но постоянно переносилось", — сказал он.

    Розенко подчеркнул, что только перепись населения дает полную картину тех процессов, которые происходят в стране. "И речь идет не только о демографической ситуации, а о значительно более широком круге социально-экономических показателей", — подчеркнул вице-премьер.

    По данным пресс-службы, участники заседания высказались за то, что перепись населения должна быть "проведена как можно скорее".

    Ранее Розенко сообщил, что правительство представит план по повышению минимальной заработной платы. По словам Розенко, были сделаны соответствующие расчеты, можно было внедрять минимальную заработную плату в 5000 грн уже сейчас.

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