Подписан указ о памяти жертв политрепрессий в Украине 1937-1938 годов

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о чествовании памяти жертв массовых политических репрессий в Украине 1937-1938 годах в связи с 80-годовщиной трагедии, сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

"Главной целью документа является достойное чествование памяти жертв Большого террора — массовых политических репрессий 1937-1938 годов, предоставление украинскому обществу и мировому сообществу объективной информации о преступлениях, совершенных в XX веке коммунистическим тоталитарным режимом на территории Украины, а также содействие утверждению в обществе идеалов гуманизма", — говорится в сообщении.

Согласно указу, правительству Украины в течение месяца поручено создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-й годовщиной массовых политических репрессий 1937-1938 годов, разработать и утвердить план мероприятий на 2017-2018 годы и обеспечить его выполнение.

Указом также определен ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти относительно проведения мемориальных мероприятий, широкой информационной кампании, дальнейших научных исследований. Порошенко также поручил дипломатическим учреждениям Украины за рубежом провести мероприятия в связи с 80-й годовщиной "Большого террора" и оказать содействие в увековечении памяти жертв этой трагедии украинскими общинами за рубежом.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.