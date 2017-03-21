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    Политика

    Садовый не исключает, что ГПУ устроит "шоу" из его задержания

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    С душком. Львов утопает в мусоре (245)

    (обновлено: )6710
    Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что против него открыто несколько уголовных производств, "которые "штампуются" в большом количеством". При этом, по словам градоначальника, никаких подозрений от ГПУ он не получал.
    Андрей Садовый. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что подозрение от Генеральной прокуратуры Украины ему не вручили.

    Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за гибели людей на Грибовицкой свалке к уголовной ответственности будут привлечены как руководители КП "Збиранка", так и должностные лица Львовского горсовета. В свою очередь мэру Львова Андрею Садовому могут объявить о подозрении.

    Мусор во Львове
    УНИАН
    Горы мусора во Львове

    "На эту минуту мне не вручили подозрения. Однако я знаю, что есть несколько уголовных дел против меня, которые "штампуются" в большом количеством", — заявил Садовый эфире телеканала Zik.

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    Мэр заявил, что рассматривает различные версии того, почему ГПУ до сих пор не объявила ему о подозрении. "Возможно, это не произошло из-за изменений в УПК, согласно которым прокуратура получает больше полномочий, а именно следствие отныне можно растягивать очень долго. Это все делается, чтобы наказать Януковича. Зато жертвами такой работы будут украинцы, которых можно будет судить, как хочешь", — сказал Садовый.

    Он также не исключает, что для его задержания, в ГПУ готовят красивое "шоу" с телекамерами. 

    В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину.

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    Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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