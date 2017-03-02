"Садовый - лицемер". Во Львове пикетируют здание горсовета

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Во Львове работники рынка "Привокзальный" в четверг пикетируют здание городского совета, требуя от мэра Андрея Садового урегулировать ситуацию на рынке, сообщает НБН.

Предприниматели заявили, что рынок находится в коммунальной собственности, однако сейчас начались притеснения людей, которые там работают. В частности, продавцов не допускают на свои рабочие места.

Игорь Зинкевич в Facebook Во Львове пикетируют здание горсовета

Митингующие считают, что таким образом рынок пытаются передать в коммунальную собственность.

Участники акции протеста держат плакаты "Садовый! Верни "Привокзальный" Львову", "Садовый — лицемер", "Предпринимателям "Привокзального рынка" — справедливые и равные условия труда", "Привокзальный рынок" — громаде Львова!".

Как отмечается, мэр пока не выходил к пикетчикам.

Ранее сообщалось, что участники акции заблокировали движение на дороге у границы Украины с Польшей, требуя изменения правил растаможивания автомобилей.