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    Общество

    "Садовый - лицемер". Во Львове пикетируют здание горсовета

    (обновлено: )20350
    Предприниматели заявили, что Привокзальный рынок находится в коммунальной собственности, однако сейчас начались притеснения людей, которые там работают. В частности, продавцов не допускают на свои рабочие места.
    Во Львове пикетируют здание горсовета
    Игорь Зинкевич в Facebook

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Во Львове работники рынка "Привокзальный" в четверг пикетируют здание городского совета, требуя от мэра Андрея Садового урегулировать ситуацию на рынке, сообщает НБН.

    Предприниматели заявили, что рынок находится в коммунальной собственности, однако сейчас начались притеснения людей, которые там работают. В частности, продавцов не допускают на свои рабочие места.

    Игорь Зинкевич в Facebook
    Во Львове пикетируют здание горсовета

    Митингующие считают, что таким образом рынок пытаются передать в коммунальную собственность.

    Участники акции протеста держат плакаты "Садовый! Верни "Привокзальный" Львову", "Садовый — лицемер", "Предпринимателям "Привокзального рынка" — справедливые и равные условия труда", "Привокзальный рынок" — громаде Львова!".

    Как отмечается, мэр пока не выходил к пикетчикам.

    Ранее сообщалось, что участники акции заблокировали движение на дороге у границы Украины с Польшей, требуя изменения правил растаможивания автомобилей.

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