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    Во Львове произошла массовая драка между местными жителями и белорусами

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (415)

    (обновлено: )47342
    По предварительной информации, к медикам за помощью обратились трое граждан Белоруссии, у которых после осмотра были диагностированы ушибы. Обстоятельства инцидента выясняются.
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    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Массовая драка произошла у гостиницы "Львов" на проспекте Черновола в ночь на четверг, сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

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    "Около часа ночи перед входом в отель возник конфликт между львовянами и гражданами Белоруссии, переросший в драку", — сообщает Zaxid.net данные Добровольской.

    Сообщается, что на место прибыли патрульные, разняли участников конфликта и составили административный протокол на 31-летнего львовянина за мелкое хулиганство, т.к. мужчина нецензурно выражался в адрес правоохранителей.

    "Медики сообщили, что к ним за помощью обратилось трое граждан Белоруссии. Их осмотрели и диагностировали ушибы. После оказания медпомощи отпустили", — уточняет издание.

    Обстоятельства ЧП выясняются.

    Напомним, ранее в польском городе Ченстохова произошла массовая драка между украинцами и поляками, в которой приняли участие несколько десятков человек.

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    Ранее сообщалось о драке на сессии Черкасского областного совета из-за того, что один из докладчиков отказался выступать на украинском языке и заявил, что "на русском ему общаться удобнее".

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