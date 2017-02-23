Во Львове произошла массовая драка между местными жителями и белорусами

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Массовая драка произошла у гостиницы "Львов" на проспекте Черновола в ночь на четверг, сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

"Около часа ночи перед входом в отель возник конфликт между львовянами и гражданами Белоруссии, переросший в драку", — сообщает Zaxid.net данные Добровольской.

Сообщается, что на место прибыли патрульные, разняли участников конфликта и составили административный протокол на 31-летнего львовянина за мелкое хулиганство, т.к. мужчина нецензурно выражался в адрес правоохранителей.

"Медики сообщили, что к ним за помощью обратилось трое граждан Белоруссии. Их осмотрели и диагностировали ушибы. После оказания медпомощи отпустили", — уточняет издание.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Напомним, ранее в польском городе Ченстохова произошла массовая драка между украинцами и поляками, в которой приняли участие несколько десятков человек.

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Ранее сообщалось о драке на сессии Черкасского областного совета из-за того, что один из докладчиков отказался выступать на украинском языке и заявил, что "на русском ему общаться удобнее".