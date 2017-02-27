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    Во Львове обстреляли роддом

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (427)

    (обновлено: )22310
    По данным местных СМИ, 26-летний львовянин трижды выстрелил из пневматического пистолета в одно из окон родильного отделения. На данный момент молодой человек задержан.
    Пистолет
    RIA News

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Роддом обстреляли во Львове накануне, сообщают местные СМИ.

    "Полицейские быстро задержали "стрелка", которым оказался 26-летний львовянин", — пишет "Вголос".

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    По данным СМИ, молодой человек трижды выстрелил из пневматического пистолета в одно из окон родильного отделения.

    Обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли из гранатомета недостроенный дом в дачном массиве Осокорки Дарницкого района столицы.

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