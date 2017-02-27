Во Львове обстреляли роддом

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Роддом обстреляли во Львове накануне, сообщают местные СМИ.

"Полицейские быстро задержали "стрелка", которым оказался 26-летний львовянин", — пишет "Вголос".

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По данным СМИ, молодой человек трижды выстрелил из пневматического пистолета в одно из окон родильного отделения.

Обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли из гранатомета недостроенный дом в дачном массиве Осокорки Дарницкого района столицы.