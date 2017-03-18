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    Садовый: в АП допускают проведение осенью досрочных выборов

    (обновлено: )14740
    По словам Садового, есть план - осенью провести досрочные парламентские и президентские выборы: "Потому что президент теряет доверие, и боится, что через год ему будет очень тяжело думать о следующем сроке".
    Андрей Садовый. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В Администрации президента рассматривают возможность проведения осенью досрочных парламентских и президентских выборов, заявил мэр Львова, председатель партии Объединение "Самопомич" Андрей Садовый в интервью DT.UA

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    "Насколько знаю, такой вариант (проведения внеочередных парламентских выборов) серьезно рассматривается в Администрации президента. Существует план — осенью провести досрочные парламентские и президентские выборы. Потому что президент теряет доверие, и боится, что через год ему будет очень тяжело думать о следующем сроке", — сказал Садовый.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит досрочных парламентских выборов.

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