ЕС против досрочных выборов в Украине

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Европейский cоюз против проведения досрочных выборов в Украине, поскольку они неизбежно приведут к остановке реформ и политической нестабильности, заявила представитель Еврокомиссии Катарина Матернова в интервью "Европейской правде".

Матернова считает, что досрочные выборы не пойдут на пользу Украине.

"Евросоюз поддерживает действующее правительство, поскольку оно преданно проведению реформ, и мы надеемся, что оно сможет работать до завершения своего мандата, продолжая изменения в стране. Я не думаю, что досрочные выборы пойдут на пользу Украине. Гораздо больше вам нужна стабильность правительства", — заявила она.

По ее словам, любые заявления о том, что ЕС поддерживает досрочных выборов в Украине, неправда.