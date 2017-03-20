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    ЕС против досрочных выборов в Украине

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    Избирательный участок. Архивное фото
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Европейский cоюз против проведения досрочных выборов в Украине, поскольку они неизбежно приведут к остановке реформ и политической нестабильности, заявила представитель Еврокомиссии Катарина Матернова в интервью "Европейской правде".

    Матернова считает, что досрочные выборы не пойдут на пользу Украине.

    "Евросоюз поддерживает действующее правительство, поскольку оно преданно проведению реформ, и мы надеемся, что оно сможет работать до завершения своего мандата, продолжая изменения в стране. Я не думаю, что досрочные выборы пойдут на пользу Украине. Гораздо больше вам нужна стабильность правительства", — заявила она.

    По ее словам, любые заявления о том, что ЕС поддерживает досрочных выборов в Украине, неправда.

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