Лесничий: Порошенко невыгодны досрочные выборы

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Администрации президента серьезно рассматривается возможность проведения в Украине досрочных парламентских и президентских выборов уже осенью нынешнего года, заявил львовский городской голова, председатель партии "Самопомич" Андрей Садовый.

Заявление Садового прокомментировал директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"На самом деле, президентские или парламентские выборы на данный момент выгодны тем, кто хотел бы улучшить свои электоральные позиции в Украине. Вряд ли это выгодно Порошенко, потому что у него есть большинство, относительная стабильность и он в этой ситуации мог бы спокойно готовить плацдарм для следующих президентских выборов. Очередные парламентские выборы некоторые аналитики прогнозировали бы для него провести, скажем так, как вариант, чтобы иметь возможность провести кампанию на более или менее нормальном еще рейтинге политической силы, потому что рейтинги всех политиков падали по динамике последнее время. Но это было похоже скорее на ответ на политический кризис, чем на желание Банковой и президента в частности", — отметил эксперт.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит досрочных парламентских выборов.