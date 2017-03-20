Порошенко: досрочные выборы в Раду остановят реформы минимум на год

пресс-служба Петра Порошенко

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает против досрочных парламентских выборов, поскольку, по его мнению, они минимум на год остановят реформы в стране.

Выступая в понедельник на заседании Совета регионов, президент отметил, что регулярно изучает опросы общественного мнения по этому поводу.

"Я регулярно изучаю опросы и не вижу никакой перспективы, чтобы в результате внеочередного голосования был более реформаторский парламент", — сказал Порошенко.

По его словам, выборы остановят "реформы минимум на год".

"Вот почему я категорически против перевыборов", — подчеркнул президент.

Разные политические силы в Украине в последнее время требуют провести досрочные выборы в парламент. В частности, оппозиционные фракции считают, что парламентская коалиция развалилась, что дает основания для роспуска Верховной Рады. Вместе с тем, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что коалиция по-прежнему действует, а весной досрочных выборов в Раду не будет.