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    Порошенко: досрочные выборы в Раду остановят реформы минимум на год

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    Выступая в понедельник на заседании Совета регионов, президент Петр Порошенко отметил, что регулярно изучает опросы общественного мнения относительно досрочных парламентских выборов.
    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба Петра Порошенко

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает против досрочных парламентских выборов, поскольку, по его мнению, они минимум на год остановят реформы в стране.

    Кирилл Молчанов. Архивное фото
    Скрншот видео/ukrlife.tv
    Молчанов: Рада – это болото, но досрочных выборов пока не будет

    Выступая в понедельник на заседании Совета регионов, президент отметил, что регулярно изучает опросы общественного мнения по этому поводу.

    "Я регулярно изучаю опросы и не вижу никакой перспективы, чтобы в результате внеочередного голосования был более реформаторский парламент", — сказал Порошенко.

    По его словам, выборы остановят "реформы минимум на год".

    "Вот почему я категорически против перевыборов", — подчеркнул президент.

    Разные политические силы в Украине в последнее время требуют провести досрочные выборы в парламент. В частности, оппозиционные фракции считают, что парламентская коалиция развалилась, что дает основания для роспуска Верховной Рады. Вместе с тем, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что коалиция по-прежнему действует, а весной досрочных выборов в Раду не будет.

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