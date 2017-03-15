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    Порошенко: досрочных парламентских выборов не будет

    (обновлено: )11004
    По словам президента, Украина должна воспользоваться промежутком времени без выборов для того, чтобы имплементировать реформы, которые будут проголосованы, воплощены в жизнь и смогут принести определенные плоды.
    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба президента

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит досрочных парламентских выборов.

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    "Украина должна воспользоваться промежутком времени без выборов для того, чтобы имплементировать реформы, которые не только будут проголосованы, не только будут воплощены в жизнь, но смогут уже принести определенные плоды в виде экономического роста, инфраструктурных проектов, в виде изменения правил, роста инвестиционного климата, улучшения судебной ветви власти, формирования антикоррупционной инфраструктуры, реформирования энергетики, образования, здравоохранения", — заявил он в интервью украинским телеканалам.

    По словам президента, этот комплексный реформаторский пакет парламент должен проголосовать, это его обязательства перед избирателями.

    "Поскольку, согласно Конституции, решение о досрочных парламентских выборах и о роспуске парламента принимает исключительно президент Украины, я хочу успокоить оппозиционеров и подчеркнуть, что никаких досрочных парламентских выборов, в которых заинтересована Россия, которая заинтересована в дестабилизации ситуации, я им не подарю", — подчеркнул глава государства.

    Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подчеркнул, что весной не будет досрочных парламентских выборов.

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