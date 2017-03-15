Порошенко: досрочных парламентских выборов не будет

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит досрочных парламентских выборов.

"Украина должна воспользоваться промежутком времени без выборов для того, чтобы имплементировать реформы, которые не только будут проголосованы, не только будут воплощены в жизнь, но смогут уже принести определенные плоды в виде экономического роста, инфраструктурных проектов, в виде изменения правил, роста инвестиционного климата, улучшения судебной ветви власти, формирования антикоррупционной инфраструктуры, реформирования энергетики, образования, здравоохранения", — заявил он в интервью украинским телеканалам.

По словам президента, этот комплексный реформаторский пакет парламент должен проголосовать, это его обязательства перед избирателями.

"Поскольку, согласно Конституции, решение о досрочных парламентских выборах и о роспуске парламента принимает исключительно президент Украины, я хочу успокоить оппозиционеров и подчеркнуть, что никаких досрочных парламентских выборов, в которых заинтересована Россия, которая заинтересована в дестабилизации ситуации, я им не подарю", — подчеркнул глава государства.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подчеркнул, что весной не будет досрочных парламентских выборов.