Молчанов: Рада – это болото, но досрочных выборов пока не будет

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Досрочных парламентских выборов не будет. Об этом заявил президент Петр Порошенко в Национальном музее истории Украины во время речи по случаю празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов. Во время этой речи президент назвал расшатывание политической ситуации в Украине "махновщиной" и заверил, что будет бороться с этим явлением силой правоохранительных органов.

Президент также напомнил, что Украине осталось лишь два года до выборов, и призвал оппозицию дождаться их, не навязывая "формат войны на взаимное уничтожение".

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Выступление главы государства, а также ситуацию в украинском политикуме в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Кирилл Молчанов.

Почувствовали ли вы изменение в риторике президента?

— Это же не в первый раз он заявляет о том, что досрочных выборов не будет. Это было буквально и два дня назад, и три. То есть в целом мы видим просто ужесточение оппозиции, потому что, как показывают последние соцопросы, что если бы эти выборы были, то, скажем, даже БПП занял в лучшем случае второе место. А партнеры по коалиции — НФ вообще бы не попали в парламент. Поэтому однозначно президенту выборы не нужны, потому что у него там не будет даже той поддержки, которая есть сейчас. Хотя, если быть откровенным, то никакой коалиции количественно в парламенте нет, и его дееспособность тоже, мягко говоря, хромает, и вряд ли этот состав парламента является таким, который будет проводить какие-то реформы или делать какие-то изменения в стране. То есть, в принципе, мы видим такое классическое болото, но так как нет политического интереса у президента что-то менять, то, я думаю, скорее всего, если не будет каких-то экстраординарных событий, то досрочных выборов все-таки не будет.

То есть если они не нужны президенту, то выборов не будет?

— В Конституции четко написано, что даже если будет у нас, скажем, развал коалиции, даже если это зачитают с трибуны парламента, то это, скажем так, право президента, но не его обязанность. Поэтому я бы не рассчитывал на то, что он пойдет на эти выборы, так как он может оказаться в ситуации, как Ющенко в свое время, когда пошел на досрочные выборы и утратил своего премьера, и в итоге, когда стоял уже вопрос президентских выборов, то, по сути, у него не было никакой поддержки в сессионном зале. Поэтому, я думаю, если ситуация будет управляемой, то как раз-таки ближайшие выборы у нас будут президентские. И поэтому мы будем продолжать эту всю риторику о том, чтобы никто не расшатывал лодку в стране, о том, что никакие досрочные парламентские сейчас не ко времени. В принципе, скорее всего, данный тренд будет продолжаться в официальных заявлениях на уровне главы государства.

Насколько возможен развал коалиции?

— Я считаю, что коалиции уже давно нет, потому что коалиционное соглашение подписывали пять фракций, сейчас их там две осталось. То есть, кто будет выполнять эту коалиционную программу, не понятно. Более того, мы видим, что даже количественно, суммируя депутатов от БПП и НФ, их там нет 227. Просто Парубий в нарушение регламента не зачитывает списки коалициантов, не предоставляет эти списки… Я думаю, скорее всего, и не будет этого делать, потому что их нет. То есть мы просто будем видеть продолжение этого бездействия. И я не исключаю, что в таком состоянии действительно мы спокойно сможем просуществовать этих 2,5 года до следующих парламентских выборов. Хотя в обществе есть запрос на то, чтобы этот парламент поменять, но, как мы уже с вами сказали, на это нет политической воли у руководства страны.

Вы говорите, что коалиции у нас нет. То есть и не стоит говорить о каких-то реальных сценариях реанимации ее?

— Скажем так, дело в том, что привлечение какой-то фракции назад в коалицию, сейчас говорят, что это может быть РПЛ. Мы же прекрасно понимаем, что с ними придется за это делиться должностями. На сегодняшний день не понятно, какие должности нынешние коалицианты готовы будут уступить. Потому что там тоже аппетиты достаточно непомерные. Поэтому, скажем, новая коалиция может быть очень дорогой в прямом смысле слова для власти. Поэтому я не исключаю, что просто мы будем видеть продолжение этой абсолютно, знаете, вялой работы, где будет масса переголосований, сигнальных голосований. Да, какие-то ключевые решения, которые нужно протащить, они будут голосоваться по системе, которую описывал Онищенко, чтобы какие-то фундаментальные вещи типа бюджета, типа каких-то изменений в Конституцию принимались. А все остальное — не будет голосов, так не будет голосов.

В апреле заканчивается годовой иммунитет правительства Владимира Гройсмана. Стоит ли нам ожидать нового правительства?

— Я думаю, вполне вероятно. И ситуация с тем, что блокада угля была легализована президентом, я думаю, это может как раз-таки добавить масла в огонь, потому что, как я считаю, это решение СНБО очень сильно подставило премьера. Дело в том, что, как минимум, недополучение 35 млрд в бюджет Украины… то есть скажем так, как будет выполнять бюджет этого года Гройсман мне, допустим, не понятно. Потому что они рассчитывали и на уголь по цене 1720 гривен, и рассчитывали на поступления налоговых платежей и валютной выручки. Поэтому, если Гройсман хочет заниматься политикой в Украине дальше, хочет строить политическую карьеру, то, я думаю, ему бы самому надо было инициировать свою отставку, потому что удержать ситуацию в нынешних условиях до конца года ему будет очень сложно. Будут опять повышать тарифы, и мы будем видеть девальвацию национальной валюты. И я считаю, что мало желающих, кто хотел бы вообще руководить правительством в Украине.

Ранее политолог Александр Палий в эфире "ГС" заявил, что нынешний парламент не двигает страну вперед, проводя реформы, а погряз в политических дрязгах.