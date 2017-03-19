Спиридонов: "Самопомич" пыталась поменять мусор на блокаду

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Львовский городской голова Андрей Садовый прогнозирует, что 21 марта, то есть уже во вторник, ему вручат подозрение по делу о пожаре на Грибовицкой свалке. Об этом градоначальник заявил в интервью "Зеркалу недели". Мэр отметил, что не намерен покидать свой пост, а также "ложиться на больничный или заворачиваться в одеяло". Говоря о своих действиях в суде, львовский городской голова сообщил о намерении нанимать адвокатов для защиты своих прав.

Заявление Садового прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.

"Возможно, ему действительно вручат подозрение, возможно Садовый будет отстранен от должности мэра. Но пока, насколько мне известно, остаточное решение не принято, возможно, на него будет атака только психологическая. Партия "Самопомич" пыталась поменять блокаду Донбасса на свои проблемы с мусором. Сделать такой обмен, чтобы им помогли с мусором, а они сняли блокаду. Но ситуация с блокадой оказалась непредсказуемой и в результате Садовому нечем торговаться", — считает политолог.

СНБО в среду одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.