Гройсман обвинил "блокадников" в экономических проблемах - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В парламенте состоялся традиционный час вопросов к правительству. Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что украинцы могут платить за газ меньше. Он назвал два варианта снижения цены природного топлива.

По мнению Зубко, стоимость газа можно уменьшить за счет введения рынка газа, а также за счет реформы энергоэффективности.

Подробнее о происходящем во время часа вопросов к правительству сообщил специальный корреспондент Голоса Столицы Александр Ивасивка.

(текст публикуется на языке оригинала) Олег Саакян / Facebook Политолог: из-за блокады Донбасса Порошенко может уволить Гройсмана

"У Верховній Раді вже завершилась година запитань до уряду. Оскільки відбудеться урочисте засідання ВРУ з нагоди сторіччя української революції 1917-1921 року. На що звертаєш увагу вже від самого ранку, коли приходиш до ВРУ, — це управління державної охорони. Працівники — молоді офіцери управління державної охорони — сьогодні з нагоди цього урочистого засідання змінили пісочного кольору камуфляжі на урочисту, на парадну форму з білими сорочками. Але далеко не всі з молодих офіцерів знають про причину, чому сьогодні їх змусили одягти парадну форму.

Слід сказати, що сьогоднішня година запитань до уряду — якщо і не найбільш мирна, то пройшла у форматі відсутності будь-якої агресії з боку усіх абсолютно політичних фракцій у ставленні до уряду. Можна навіть говорити про те, що це була і найлегша година запитань для уряду Гройсмана. Заяви віце-прем'єра Геннадія Зубка про можливість подальшої енергоефективності в українському житловому секторі не викликали якихось запитань і з боку нардепів. Можна говорити про те, що лише два, максимум, запитання не те, що розбурхали Гройсмана, але змусили його проявити якийсь додатковий інтерес до сесійного залу. Одне з перших запитань про ставлення прем'єра до блокади, на яке Гройсман в серцях відповів, що не треба було підігравати ворогу, розпочинаючи цю блокаду. І відповів у такому контексті, що, мовляв, українськими руками учасники цієї блокади виступили врешті-решт проти українських підприємств, які були розташовані на цій території.

На самому завершенні години запитань до уряду цю ж саму тему — про долю українських підприємств на окупованій території Донецької та Луганської області продовжила також перший віце-спікер Ірина Геращенко. Вона запитала у прем'єр-міністра, чи готує уряд документи, які мали би на міжнародному рівні заборонити реалізацію продукції, яку виготовлять українські підприємства, що зараз опинилися в руках незаконних бандформувань. Геращенко запитала, чи додаткові сертифікати щодо продукції, яку виготовляють українські підприємства, уряд планує висилати та ставити до відома СОТ та якісь інші міжнародні організації. Володимир Гройсман відповів, що рішення, мовляв, розроблені, більшість таких дій зумовлені міжнародними санкціями, які діють щодо РФ, походження такої продукції повинно регулюватися документами виробника, і наголосив прем'єр, що жодного легального виробника, жодних легальних реєстрацій з точки зору України на тих територіях бути станом на тепер не може", — повідомив Олександр Івасівка.

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Ранее политолог Александр Палий в эфире "ГС" заявил, что нынешний парламент не двигает страну вперед, проводя реформы, а погряз в политических дрязгах.