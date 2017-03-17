Блокада на гарантии. Не сумев одолеть блокаду, Порошенко ее возглавил

Роман Степняк

Не договорившись ни о чем во время известного субботнего чаепития на Банковой с участием гаранта Конституции, главы МВД и Львовского мэра, уже в первый день новой недели стороны приступили к разведке боем. Как и следовало было ожидать, инициатива осталась за представителями "Самопомичи", возглавившими блокадную эпопею на востоке страны. Худо-бедно дела у них продвигались, возникали новые редуты, свозились активисты, провозглашались гневные речи.

В свою очередь власть усилиями полицейских подразделений начала зачистку редутов. Это было похоже на плохо срежиссированную игру с заранее предвиденным преимуществом государства. На Банковой крайне отрицательно оценивали действия организаторов блокады, рисовали им "руки Кремля", мобилизовали правоохранителей на разгон акций. Убрать с дорог редуты для власти не представляло особой проблемы. Даже провокация, устроенная депутатом Владимиром Парасюком в Славянске, растиражированная в средствах массовой информации, воспрепятствовать зачистке не могла и на президента впечатления не произвела.

Куда более неприятными для Банковой стали события на Западной Украине, где позиции той же "Самопомичи" и других радикальных сил очень сильны. Практически во всех областных центрах региона "активисты" стали диктовать свои условия органам местной власти. Люди в камуфляжной форме практически беспрепятственно заходили в административные здания и побуждали местных депутатов и чиновников принимать решения о поддержке блокады непризнанных территорий. Наученные событиями трехлетней давности силовики практически солидаризировались с "активистами".

"Дочкам" указали на выход

Свою игру затеял министр внутренних дел Арсен Аваков. Близкий к нему народный депутат Андрей Билецкий организовал атаку на "дочки" российских банков. Акция началась и проходит не без ведома министра. В понедельник, 13 марта представители Национального корпуса "Азов" заблокировали центральное отделение ПАО "Сбербанк" на улице Владимирской. Возле офиса собралось около 50 молодых людей, часть из них — в балаклавах. Вход в здание банка закрыт роллетами, а "активисты" заделали дверные проемы бетонными блоками, используя при этом воду и цемент. Как заявил Билецкий, центральный офис "Сбербанка" работать не будет. "Постоянно мы будем расширять всю эту историю на всю Украину, на все их отделения… Этот банк не может существовать в Украине", – сказал Билецкий и призвал власть лишить лицензии все российские банки.

Милиция безучастно наблюдала за происходящим. А что правоохранители могли сделать, если их начальник министр МВД Арсен Аваков целиком на стороне "активистов". Накануне на своей странице в Facebook он разместил пространный пост с характерным оглавлением "Нафиг с пляжа". Пляж, судя по лексике министра, ассоциируется с рынком банковских услуг, а российская дочка "Сбербанка" — с нежелательным кредитором.

В то же время Арсен Аваков демонстративно отстранился от "блокираторов". Андрей Билецкий сделал резкое заявление, в котором одного из организаторов блокады Семена Семенченко: "Я б не сел ничего делать на одном гектаре с Семеном Семенченко, даже принимать участие в блокаде. Потому что у нормального человека никогда не появляется желание иметь дело с дерьмом", — сказал он в интервью одному из телеканалов. Кстати, сам Семен удивительным образом в самый разгар блокадного конфликта с поля боя исчез.

При участии другого ближайшего соратника министра народного депутата Антона Геращенко состоялась странная акция в стенах парламента. В среду в зал заседаний, словно в сельский клуб, ни с того, ни с чего зашла группа неизвестных людей в камуфляже. Оказалось, это полицейские Донецкой области, которые рассказали подробности конфликта между нардепом Владимиром Парасюком на блокпосте в Славянском. Политики по-разному отреагировали на появление стражей порядка в сессионном зале. Одни назвали это "репетицией переворота", "спектаклем" и даже "опасным прецедентом". На самом деле это было демонстрацией возможностей министра МВД.

Гарант выставляет счет

Оказавшись в крайне непростой ситуации, президент вынужден играть не по своим правилам. Созвав Совет национальной безопасности и обороны Украины, Петр Порошенко отметил, что Кабинету министров в ближайшее время необходимо детально проанализировать экономический аспект последствий блокады непризнанных республик: какие будут последствия для бюджета, насколько замедлится экономический рост, какая ситуация в энергетическом секторе: "То, что действия наших блокадников влетят Украине в копеечку, это очевидно. В какую именно, покажет калькуляция. И эти счета мы выставим не только самопровозглашенным республиканцам, но и "Самопомичи", "Батькивщине" и другим зачинщикам и промоутерам блокады", — отметил глава государства.

Раскритиковав блокаду и "гуляй-поле" в зоне АТО, Петр Порошенко предложил Совету национальной безопасности и обороны Украины полностью остановить транспортное сообщение с неподконтрольными территориями. СНБО это решение поддержал. Оно будет действовать до выполнения первых двух пунктов минских соглашений, касающихся прекращения огня и развода противоборствующих сторон, а также до возврата предприятий на неподконтрольных территориях, подпавших под управление властей непризнанных республик, прежним собственникам.

За всех ответит Парасюк

Наступила ли после этого развязка? На какое-то время президент перехватил политическую инициативу, возглавив блокаду непризнанных республик. Теперь ему придется объясняться перед западными партнерами, которые уже осудили принятое решение, и пожинать плоды непродуманной авантюры.

На Банковой предпринимают попытки наказать наиболее распоясавшихся оппонентов. Владимиру Парасюку серьезно угрожает потеря депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности. Он уже всем надоел и им могут пожертвовать: лицо европейской демократии представляется все-таки другим.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко допустил отстранение с должности мэра Львова Андрея Садового. Его могут привлечь за халатность на свалке «Збиранка» подо Львовом в прошлом году, когда в результате возгорания и обвала погибли три человека. Однако перспектива преследования Садового достаточно туманная. К тому же знамя, поднятое львовским мэром, вполне может подхватить кто-то другой, например, Юлия Тимошенко, которая пока не нашла своего места в разгоревшейся схватке за власть.

Действовать с позиции силы в условиях дезинтеграции и слабости центральной власти на Банковой вряд ли решатся. Скорее всего, на фоне громких заявлений будут предприниматься попытки договориться с оппонентами. Президент уже заявил, что не допустит досрочных парламентских выборов и в этом он может рассчитывать на поддержку парламентского большинства. Беда в том, что Петру Алексеевичу даже не с кем посоветоваться, как дальше управлять страной. Старые друзья покинули Белый дом, в Берлине и Париже заняты своими проблемами и грядущими выборами. Москва стоит на Минских соглашениях, которые заведомо невыполнимы.

Хватит ли внутренних сил у страны пережить это безвременье – судить трудно. А пока она превращается в сплошное, как выразился гарант Конституции, "гуляй-поле". Другие синонимы всему этому и приводить не хочется.