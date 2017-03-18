Эйро - Лаврову: Париж выступает против блокады Донбасса

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КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро заявил, что Париж выступает за прекращение блокады Донбасса. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Также сообщается, что глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с французским коллегой заявил, что Киев должен положить конец попыткам вынудить Донбасс к капитуляции.

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"Лавров вновь подчеркнул, что прочное перемирие не может быть обеспечено без "подкрепляющих" его политических шагов. Украинские власти должны положить конец попыткам тотальной блокадой вынудить регион к капитуляции и приступить, наконец, к реализации минского "комплекса мер" во всей его совокупности. Жан-Марк Эйро подтвердил, что Франция выступает за прекращение блокады Донбасса", — отметили в МИД РФ.

Также министры обменялись мнениями по некоторым аспектам двусторонних отношений.

Совет нацбезопасности и обороны Украины с 15 марта решил прекратить грузовые перевозки с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Согласно решению СНБО, прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в Донбассе вводится временно — до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также "возврата захваченных предприятий".

Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) будет следить за последствиями для гражданского населения решения Совета национальной безопасности обороны (СНБО) Украины о запрете перемещения грузов через линию столкновения.