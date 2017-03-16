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    ОБСЕ продлила миссию в Украине на год

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    В пресс-релизе ОБСЕ сообщается, что мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине продлен на один год до 31 марта 2018 года.
    Автомашина сотрудников миссии ОБСЕ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине на один год — до 31 марта 2018 года, сообщается в пресс-релизе организации.

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    "Постоянный совет ОБСЕ принял сегодня консенсусное решение в ходе заедания в Вене, пришел к соглашению обновить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине на один год до 31 марта 2018 года", — говорится в пресс релизе.

    Бюджет миссии в размере 105,5 миллиона евро установлен на период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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