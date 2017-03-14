ОБСЕ фиксирует технику силовиков вне мест хранения

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали почти 30 танков и артиллерийских систем силовиков вне мест, предназначенных для отведенной техники в Донбассе, заявил РИА Новости представитель пресс-службы СММ.

"Представители миссии видели вооружение, но не смогли верифицировать его как отведенное, так как условия его хранения не соответствуют критериям в сообщении от 16 октября 2015 года. В подконтрольных правительству районах, за соответствующими линиями отвода, члены патруля видели 18 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" калибром 100 миллиметров и 10 танков Т-64, наличие одного из которых было зафиксировано впервые", — сказал представитель пресс-службы СММ.

В ОБСЕ отметили, что зафиксировали отсутствие более 60 единиц техники в местах отвода со стороны силовиков. Среди отсутствующих единиц техники было 11 РСЗО БМ-21 и 21 артиллерийская система калибром 152 миллиметра "Мста-Б".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.