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    Закон о неподконтрольных территориях разрушит "Минск-2" - Порошенко

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (331)

    (обновлено: )28021
    Закон "о временно оккупированной территории", в котором Россия определена как оккупант, разрушит минский процесс, заявил президент Украины Петр Порошенко.
    Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Павлив: закон об оккупированных территориях создаст проблемы Украине
    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что признание Киевом неподконтрольных ему территорий Донбасса "оккупированными" разрушит минский процесс.

    Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что закон о неподконтрольных территориях необходимо принять в ближайшее время.

    "Юридически легализовать это предлагается законом об оккупированных территориях. Только представьте себе другие последствия такой законодательной инициативы! Подобный закон разрушит минский процесс", — цитирует в среду слова Порошенко пресс-служба главы государства.

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    Напомним, в начале февраля вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид презентовала проект "Закона о временно оккупированной территории", в котором Россия определена как оккупант. Проект закона содержит, в частности, положения, призванные гарантировать восстановление правопорядка, в том числе, на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

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