Закон о неподконтрольных территориях разрушит "Минск-2" - Порошенко

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что закон о неподконтрольных территориях необходимо принять в ближайшее время.
"Юридически легализовать это предлагается законом об оккупированных территориях. Только представьте себе другие последствия такой законодательной инициативы! Подобный закон разрушит минский процесс", — цитирует в среду слова Порошенко пресс-служба главы государства.
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Напомним, в начале февраля вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид презентовала проект "Закона о временно оккупированной территории", в котором Россия определена как оккупант. Проект закона содержит, в частности, положения, призванные гарантировать восстановление правопорядка, в том числе, на подконтрольной Киеву территории Донбасса.