Закон о неподконтрольных территориях разрушит "Минск-2" - Порошенко

РИА Новости Украина Евгений Котенко Павлив: закон об оккупированных территориях создаст проблемы Украине Президент Украины Петр Порошенко заявил, что признание Киевом неподконтрольных ему территорий Донбасса "оккупированными" разрушит минский процесс.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что закон о неподконтрольных территориях необходимо принять в ближайшее время.

"Юридически легализовать это предлагается законом об оккупированных территориях. Только представьте себе другие последствия такой законодательной инициативы! Подобный закон разрушит минский процесс", — цитирует в среду слова Порошенко пресс-служба главы государства.

Читайте также — Бортник: организаторы блокады договариваются с Порошенко об условиях ее снятия

Напомним, в начале февраля вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид презентовала проект "Закона о временно оккупированной территории", в котором Россия определена как оккупант. Проект закона содержит, в частности, положения, призванные гарантировать восстановление правопорядка, в том числе, на подконтрольной Киеву территории Донбасса.