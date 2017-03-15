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    Общество

    Черкасских депутатов заблокировали в зале из-за обращения к Порошенко

    (обновлено: )85
    Сообщается, что активисты заблокировали депутатов в сессионном зале для того, чтобы они таки проголосовали за обращение к властям по урегулированию общественно-политической ситуации в стране.
    Черкасских депутатов заблокировали в сессионном зале
    vikka.ua

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Черкасские депутаты на внеочередном заседании в среду не поддержали обращение к президенту Украины, Верховной Раде и правительству относительно урегулирования общественно-политической ситуации, которая сложилась в Украине

    "Во время длительных обсуждений депутаты решили уйти на перерыв. Однако общественность заблокировала двери, чтобы депутаты не вышли из зала и таки проголосовали за обращение. Так, проект решения, инициированный фракцией "Свобода", поддержали только 19 депутатов. "За" проголосовали только депутаты от "Укроп", "Самопомочи" и "Свободы", — сообщает подробности инцидента vikka.ua.

    vikka.ua
    Черкасских депутатов заблокировали в сессионном зале
    По информации ресурса, в обращении к Порошенко было несколько требований. В частности, закрыть уголовные производства в отношении участников блокады Донбасса, освободить от должностей министра МВД Арсена Авакова, заместителя министра МВД Вячеслава Аброськина, председателя СБУ Василия Грицака и первого заместителя председателя СБУ Виталия Маликова.

    "Кроме того, требовали запретить работу российских банков в Украине, признать на законодательном уровне российскую агрессию против Украины войной и ввести военное положение на оккупированных и прилегающих к ним территориях", — сообщает издание.

    Напомним, в Киеве под Радой в среду проходит митинг. Около 400 активистов, приехавших в столицу со всей Украины, требуют прекратить торговлю с ЛДНР, введения справедливых, по их мнению тарифов и доступного жилья участникам АТО.

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