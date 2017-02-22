Кравчук призвал к скорейшему принятию закона о неподконтрольных территориях

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Закон о неподконтрольных Киеву территориях необходимо принять в ближайшее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Я считаю, что самой важной или самой серьезной ошибкой украинской власти является то, что до сих пор не принят закон, который бы регламентировал наши отношения с оккупированными территориями. Какими они должны быть, какой должен быть формат, кто должен контролировать. То есть законом должны быть определены все абсолютно конкретные шаги", — сказал Кравчук в эфире телеканала "112 Украина".

Сейчас же, по словам экс-президента, "происходит странное дело". "Мы воюем. На всех форумах, во всех речах, наши руководители и не только наши говорят о том, что у нас война и Россия — агрессор. А когда мы садимся за стол переговоров, или подписываем документы, то у нас войны нет, у нас есть АТО. Это совсем другая юридически правовая формула", — сказал он.

По словам Кравчука, последствия текущего статуса — "совершенно другие, чем последствия агрессии или войны".

"Поэтому в ближайшее время, если наши политические силы, наши государственники являются серьезными и ответственными, они должны принять закон об оккупированных территориях. Проекты таких документов в парламенте есть, их надо рассмотреть и принять в ближайшее время, иначе это закончится конфликтами", — сказал Кравчук.

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Напомним, в начале февраля вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид презентовала проект "Закона о временно оккупированной территории", в котором Россия определена как оккупант. Проект закона содержит, в частности, положения, призванные гарантировать восстановление правопорядка, в том числе, на подконтрольной Киеву территории Донбасса.