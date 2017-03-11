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    Силовики в Луганской области проводят учения с применением РСЗО "Ураган"

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    Согласно информации Минобороны, военные готовы "выдвинуться в заданный район в случае обострения ситуации в Донбассе". Как сообщается, бригада круглосуточно находится в полной боеготовности.
    РСЗО Ураган
    RIA News Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Военные в Луганской области проводят учения с применением системы залпового огня "Ураган". Об этом сообщает Минобороны Украины.

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
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    "В Луганской области, на определенном минскими соглашениями расстояния от линии разграничения, в полевых лагерях военнослужащие одной из реактивных артиллерийских бригад ВС Украины ежедневно совершенствуют профессиональное мастерство. Их основное вооружение — реактивные системы залпового огня "Ураган", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

    Минобороны заверяет, что военные готовы "выдвинуться в заданный район в случае обострения ситуации в Донбассе".

    Отмечается, что бригада круглосуточно находится в полной боеготовности.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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