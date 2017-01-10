ОБСЕ зафиксировала 23 РСЗО ВСУ вне линий отвода техники в Донбассе

ДОНБАСС, 10 янв — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 23 реактивные системы залпового огня (РСЗО) украинских военных вне мест, предназначенных для отведенной техники, и отсутствие танков на этих площадках, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

Ранее было подписано соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения в Донбассе. Это вооружение должно быть отведено в специальные места хранения.

"СММ видела вооружение, но не смогла верифицировать его как отведенное, так как условия его хранения не соответствуют критериям, указанным в документе от 16 октября 2015 года. В подконтрольных правительству районах за пределами соответствующих линий отвода наблюдатели миссии зафиксировали 23 реактивные системы залпового огня, 12 из которых — БМ-27 "Ураган" и 11 — БМ-21 "Град", — заявил собеседник агентства.

В миссии ОБСЕ добавили, что было зафиксировано отсутствие в местах хранения одной установки БМ-21 "Град" и шести танков Т-64 украинских силовиков.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.