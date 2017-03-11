Посол Евросоюза: отмена виз для украинцев заработает до конца июня

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что безвизовый режим Украины и ЕС вступит в силу до конца июня, информирует УНИАН.

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"В принципе, решение уже было принято в Брюсселе и сейчас все выполняется согласно плану. Безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня. Должен", — заявил Мингарелли.

Также посол проинформировал о требованиях, которые украинцы с биометрическими паспортами должны соблюдать при пересечении границы стран Шенгенской зоны после введения безвизового режима с Евросоюзом.

"К ним будут относиться как к любым гражданам третьих стран (не членов ЕС). Поэтому если представители пограничного контроля будут иметь некоторые сомнения, они могут задать несколько вопросов об оплате каких-либо мест проживания, имеют ли они достаточное количество средств с собой, и если они не смогут доказать это, как в случае с любым гражданином третьих стран, им могут отказать во въезде. Но их будут рассматривать как граждан из любой третьей страны, имеющей безвизовый режим с ЕС", — заявил Мингарелли.

Напомним, 9 марта Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) окончательно утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования.