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    Посол Евросоюза: отмена виз для украинцев заработает до конца июня

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    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация (281)

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    Хюг Мингарелли заявил, что решение по безвизу для Украины уже было принято в Брюсселе и сейчас все выполняется согласно плану: "Безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня".
    Флаги Евросоюза (ЕС) возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что безвизовый режим Украины и ЕС вступит в силу до конца июня, информирует УНИАН

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "В принципе, решение уже было принято в Брюсселе и сейчас все выполняется согласно плану. Безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня. Должен", — заявил Мингарелли. 

    Также посол проинформировал о требованиях, которые украинцы с биометрическими паспортами должны соблюдать при пересечении границы стран Шенгенской зоны после введения безвизового режима с Евросоюзом. 

    "К ним будут относиться как к любым гражданам третьих стран (не членов ЕС). Поэтому если представители пограничного контроля будут иметь некоторые сомнения, они могут задать несколько вопросов об оплате каких-либо мест проживания, имеют ли они достаточное количество средств с собой, и если они не смогут доказать это, как в случае с любым гражданином третьих стран, им могут отказать во въезде. Но их будут рассматривать как граждан из любой третьей страны, имеющей безвизовый режим с ЕС", — заявил Мингарелли. 

    Напомним, 9 марта Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) окончательно утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования.

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