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    Политика

    Украина ожидает увеличения контактов на высшем уровне с НАТО - МИД

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    НАТО-Украина
    УНИАН

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Украина в текущем году ожидает увеличения контактов на высшем уровне с НАТО, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко по итогам заседания в среду комиссии Украина-НАТО.

    "Поддержка всех 28 членов (НАТО) была четкая. Почти все страны высказались за этим круглым столом… после варшавского саммита был предложен целый набор механизмов и инструментов, и Украина использует их. Мы обсудили большинство из этих программ. Я думаю, то что касается высоких контактов, в этом году у нас будут приятные сообщения об увеличении контактов и высоких визитах, которые состоятся. Я думаю, что нам удастся в этом году провести заседание на уровне как минимум министров иностранных дел и это вопрос месяцев", — сказал Пристайко в эфире телеканала "112 Украина".

    Он отметил, что также обсуждалась ситуация в зоне конфликта в Донбассе и вопросы борьбы с коррупцией.

     

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