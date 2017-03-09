Украина ожидает увеличения контактов на высшем уровне с НАТО - МИД

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Украина в текущем году ожидает увеличения контактов на высшем уровне с НАТО, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко по итогам заседания в среду комиссии Украина-НАТО.

"Поддержка всех 28 членов (НАТО) была четкая. Почти все страны высказались за этим круглым столом… после варшавского саммита был предложен целый набор механизмов и инструментов, и Украина использует их. Мы обсудили большинство из этих программ. Я думаю, то что касается высоких контактов, в этом году у нас будут приятные сообщения об увеличении контактов и высоких визитах, которые состоятся. Я думаю, что нам удастся в этом году провести заседание на уровне как минимум министров иностранных дел и это вопрос месяцев", — сказал Пристайко в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что также обсуждалась ситуация в зоне конфликта в Донбассе и вопросы борьбы с коррупцией.