ВМС Украины будут усилены кораблями НАТО - Тарасов

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В скором времени Военно-морские силы Украины могут значительно расширить свой военный потенциал за счет кораблей и судов из состава военно-морских сил стран НАТО, заявил в эфире одесского "7 канала" первый заместитель командующего Военно-морских сил Украины Андрей Тарасов.

По его словам, на финишную прямую вышли договоренности о передаче со стороны США десантных кораблей типа Island. При этом Тарасов не стал разглашать детали переговоров.

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"Корабли, которые могут передать Украине, уже вышли из пользования в странах-членах НАТО, ведь на смену им пришли новые корабли. Однако они в полном боевом состоянии", — пояснил заместитель командующего ВМС.

Кроме того, отметил Тарасов, Украина получит и новые корабли, которые сейчас строятся на отечественных предприятиях. В частности, речь идет о четырех артиллерийских катерах типа "Гюрза-М", два десантно-штурмовых корабля, а также одно судно специального назначения.

В среду, 8 марта, в штаб-квартире Альянса в Брюсселе состоялось заседание комиссии Украина-НАТО. По итогам заседания заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что НАТО выразило четкую поддержку Украине.