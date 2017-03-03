Матиос намерен в ближайшее время объявить о вызове Клименко в прокуратуру

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура намерена в ближайшее время вызвать бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко для проведения с ним процессуальных и следственных действий, говорится в письме главного военного прокурора Анатолия Матиоса в редакцию газеты "Вести", скан-копия которого обнародована на его странице в Facebook.

"В ближайшее время орган досудебного расследования объявит об официальном вызове подозреваемого Клименко А.В. в прокуратуру с целью проведения с ним необходимых процессуальных и следственных действий", — сообщил Матиос и добавил, что сообщение о вызове будет опубликовано в газете "Урядовый курьер".

Также в письме отмечается, что, "несмотря на родственные связи руководства газеты "Вести" с подозреваемым Клименко А.В.", в Главной военной прокуратуре ГПУ считают необходимым направить копию вызова в редакцию.

Напомним, Голосеевский райсуд Киева разрешил заочное расследование в отношении экс-министра доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича Александра Клименко.

По данным ГПУ, Клименко в период апреля 2012 – сентябрь 2013, занимая должность председателя ГНСУ (министра доходов и сборов), "в составе созданной и возглавляемой Януковичем В.Ф., преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами госбюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации".

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Клименко покинул Украину после расстрелов на Майдане в Киеве и бегства Виктора Януковича в феврале 2014 года. Предположительно, он находится в России.