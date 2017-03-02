Матиос требует привлечь к ответственности адвокатов Клименко

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Главная военная прокуратура обратилась к председателю Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Украины с ходатайством о привлечении к дисциплинарной ответственности защитников экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом сообщил глава ведомства Анатолий Матиос.

По его словам, адвокаты Клименко грубо нарушали нормы адвокатской этики и процессуального права.

"Адвокаты Клименко "сверхпрофессионально" и эффективно убегали и прятались за пределами помещения Голосеевского суда от следственного судьи с 20.00 вечера до часу по полуночи. Адвокаты уже после начала слушания проигнорировали 4 официальных вызова судьи, скрывались по подворотням (аки воры) от представителей СМИ и только в 01.00 ночи вернулись в зал судебного заседания", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

"Адвокаты (наверное из-за амнезии совести) сознательно и умышленно уклонялись от осуществления своих профессиональных обязанностей, нарушали присягу адвоката, принципы адвокатской деятельности и Правила адвокатской этики", — добавил он.

Напомним, Голосеевский райсуд Киева разрешил заочное расследование в отношении экс-министра доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича Александра Клименко.

По данным ГПУ, Клименко в период апреля 2012 – сентябрь 2013, занимая должность председателя ГНСУ (министра доходов и сборов), "в составе созданной и возглавляемой Януковичем В.Ф., преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами госбюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации".

Клименко покинул Украину после расстрелов на Майдане в Киеве и бегства Виктора Януковича в феврале 2014 года. Предположительно, он находится в России.