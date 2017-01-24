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    Общество

    Нацсовет призвал СБУ проверить причастность Клименко к "Радио Вести"

    (обновлено: )46
    Александр Клименко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием проверить информацию, что бывший министр доходов и сборов Александр Клименко является конечным бенефициаром "Радио Вести". Об этом сообщила замглавы Нацсовета Ульяна Фещук.

    "Кроме того анализа, который мы сделали внутри Нацсовета, мы еще обратились в СБУ с тем, чтобы они подтвердили какую-либо информацию о том, кто является конечным бенефициарным владельцем "Радио Вести ", — заявила она в эфире Espreso.TV.

    При этом, по словам Фещук, Институт Медиа Права провел соответствующее расследование и установил, что им оказался именно Александр Клименко. 

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