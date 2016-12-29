Нацсовет не продлил в установленный срок лицензию "Радио Вести"

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КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил в установленный срок лицензию "Радио Вести" в Киеве и Харькове, которая истекает в феврале 2017 года, передает в четверг издание "Вести".

"Медиахолдинг "Вести Украина" обратился к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания с заявлением о продлении лицензий "Радио Вести" в Киеве и Харькове. Срок текущих лицензий радиостанции заканчивается в феврале 2017 года. Но решение в установленный законом срок так и не принято регулятором", — говорится в сообщении.

По данным издания, проходят регулярные безосновательные проверки регулятором "Радио Вести". Нацсовет также дважды блокировал расширение сети "Радио Вести" и изменение программных концепций радиостанции.

Согласно законодательству, регулятор принимает решение о выдаче лицензии в десятидневный срок с момента подачи заявления.

Ранее телеканал "1+1" обратился к президенту Петру Порошенко, заявив, что ему пытаются отключить вещание, а также осуществить рейдерский захват.