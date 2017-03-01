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    Суд разрешил заочное расследование по делу экс-министра Клименко

    (обновлено: )66
    По словам Анатолия Матиоса, судья Голосеевского райсуда суда Киева рассмотрела более 30 ходатайств защиты и предоставила разрешение на проведение специального досудебного расследования относительно Александра Клименко.
    Александр Клименко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Суд в Киеве разрешил проведение заочного расследования по делу Александра Клименко, занимавшего пост министра доходов и сборов в период президентства Виктора Януковича, а сейчас находится в розыске, сообщил в среду главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

    "Судья Голосеевского суда Мирошниченко, рассмотрев более 30 ходатайств защиты, предоставила разрешение на проведение специального досудебного расследования (проще — заочного расследования) относительно Клименко", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

    Клименко был объявлен в розыск в конце июля 2014 года. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, в результате которого ущерб государству составил около 517 миллионов долларов, а также в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ранее экс-министра приглашали на допрос в Генпрокуратуру, но он не явился.

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    По мнению следствия, Клименко организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и Харьковской областях предприятия, которые занимались таможенным оформлением в Украине по заниженной стоимости. Кроме того, по информации надзорного ведомства, в 2012–2013 годах Клименко с сообщниками организовал схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

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