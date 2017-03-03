ЕС утвердил продление санкций против Януковича

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Совет Европейского Союза утвердил решение продлить еще на один год санкции в виде замораживания активов в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, сообщает УНИАН со ссылкой на Совет ЕС.

"Решение принято", — констатировали в Совете.

Соответствующее решение, касающееся 15 человек, будет обнародовано в официальном журнале в субботу, 4 марта, после чего оно вступит в силу.

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Напомним, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в отношении бывших высших должностных лиц времен президентства Януковича. Последний раз санкции были продлены год назад. В сентябре прошлого года трибунал Суда ЕС признал незаконными санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, его старшего сына Александра и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева с марта 2014 по март 2015 годов, но подтвердил ограничительные меры, действовавшие с марта 2015 по март 2016 годов.