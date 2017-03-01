Аваков настаивает на полном запрете товарообмена с ЛДНР

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Национальной полиции пришлось вмешаться по факту приезда на место блокады в Донбассе"гостей в хирургических масках" и организованной там драки, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Во вторник активисты, организовавшие блокаду Донбасса, заявили, что их позиции в районе Кривого Торца под Торецком штурмуют вооруженные люди. На место выехала следственно-оперативная группа, задержаны 37 человек из числа штурмовавших позиции. По данным полиции, есть пострадавшие с обеих сторон. Активисты заявили о трех пострадавших.

"Большая просьба к блокирующим поезда, деблокадникам, контрблокадникам и просто аферистам – кончайте разыгрывать спектакли. Нанимать титушек и бойцов с обеих сторон. Применять оружие и бензопилы", – написал Аваков на своей странице в Facebook.

По словам главы МВД, кто-то из участников конфликта оказался рабочим, кому-то заплатили 100 грн. "Идиоты… И дважды идиоты те, кто придумывает такого рода спектакли. Чего вы добиваетесь, господа? Подбросить дров в огонь недоверия и конфликта? На шумной разборке пропиарить себя любимых, подставляя исполнителей под криминальные статьи? И здесь я имею в виду как тех, кто бегал в хирургических масках, так и тех, кто применял охотничье оружие с нарушением законов Украины", – подчеркнул он.

Аваков добавил, что "решить весь этот кавардак, к которому подключились террористы "ДНР", можно только в рамках законных действий".

"Кабмин должен неотложно принять постановление, регулирующее порядок товарообмена с оккупированными территориями. Надеюсь, министры на заседании Кабмина поддержат эту необходимость. Я настаиваю на полном запрете товарообмена, кроме товаров "критического импорта", обеспечивающих нашу металлургию и энергетику", – подчеркнул глава МВД.

Читайте также: Огласите весь список. Что теряет Украина от "национализации" в ЛДНР

Аваков также добавил, что Кабмин должен поручить Минэнерго в короткий срок представить программу диверсификации топливной компоненты в рамках энергобаланса страны и снизить до минимума зависимость от антрацитовых углей, поставляющихся с оккупированной территории и России.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Смотрите также: Последствия блокады ЛНР и ДНР в цифрах

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.