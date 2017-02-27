Бузаров: обстрелы в Донбассе стали обычным делом для евродипломатов

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Представитель Киева в минском процессе Ирина Геращенко заявила, что Украина не будет вести прямые переговоры по легитимизации ополченцев из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В то же время, министр иностранных дел Павел Климкин ранее заявил, что на сегодняшний день эффективной замены "нормандскому формату" переговоров по конфликту на востоке Украины нет, хотя, по его словам, этот формат не может дать желаемого результата из-за позиции России.

Тем временем, под Авдеевкой по-прежнему продолжаются обстрелы. Повлияют ли призывы международного сообщества на конфликтующие стороны, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт-международник Андрей Бузаров.

"Конфликтующие стороны и, прежде всего, сепаратисты, не обращают внимания уже три года как минимум на эту ситуацию, при этом нет резкой эскалации, т.е. никто не переходит за линию разграничения, которая предусмотрена Минскими соглашениями еще в 2014 году. Следовательно, эти обстрелы, они стали обычным делом для европейских дипломатов, для тех, кто находится на Донбассе, я имею в виду украинскую армию для сепаратистов, и никто особо внимания не обращает на это все", — заявил эксперт.

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