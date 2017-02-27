Эксперт: в политической элите Украины - кризис ответственности

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Прямых переговоров с ополченцами не будет, заявила представитель Украины в минском процессе Ирина Геращенко. По ее словам, Украину подталкивают к легитимизации республик и к прямым переговорам с ДНР и ЛНР, пытаясь теперь создать сценарии прямых переговоров без России и ОБСЕ.

Комментируя заявление Геращенко, политолог Олег Саакян в эфире радиостанции "Голос Столицы" разъяснил, почему Украина сама не предлагает новых инструментов для урегулирования конфликта в Донбассе.

"Здесь существует общая проблема, много в чем — слабости украинских институций и украинского государства на сегодняшний день. Мы понимаем, что после восстановления независимости в 1991 году прошло немного времени, и украинское государство разваливали много лет системно, потому у нас есть системные проблемы. Во-вторых, существует кризис ответственности среди политической элиты сегодняшней, когда наша элита во многом играет в так называемую одноходовку, не занимаясь стратегией", — высказал уверенность эксперт.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.