Скорик: есть Минские соглашения, все остальные планы - чистый пиар

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Ранее издание The New York Times написало о том, что народный депутат Украины от "Радикальной партии" Андрей Артеменко якобы передал новой администрации президента США план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены антироссийских санкций. Этот план якобы предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

По мнению нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Николая Скорика, накануне возможных досрочных выборов украинские политики не брезгуют любыми видами пиара.

"На мой взгляд, ситуация с "планом Артеменко" связана, прежде всего, с отчаянным желанием тех или иных политиков выделиться, чувствуя изменяющиеся тенденции на Западе. Сейчас многие будут пытаться подсесть на этот "тренд" и заработать для себя каких-то дополнительных очков. Но сегодня для Украины уже определен один путь и это — Минские соглашения. Он абсолютно реален, возможен при наличии политической воли. Все остальное — пиар, который пытаются получить на крайне непростой ситуации. Украине нужен мир и возврат территориальной целостности — все остальное от лукавого", — говорит Скорик.

По словам политика, несмотря на то, что на сегодня разработан целый ряд законодательных инициатив по выходу из кризиса, разрешить ситуацию мешает отсутствие политической воли руководства страны.

"Находясь за рубежом, власть говорит одно, приезжая в Украину — совсем другое. То, что нравится радикальной части общества. Какое-то время руководству страны удавалось сидеть на этом шпагате, но вечно это продолжаться не может. Обмануть можно один-два раза, но сейчас эта ложь видна всему миру, не говоря уже об украинском народе. Я думаю, что настало время менять ситуацию, переводя ее в конструктивное русло", - подытожил депутат.

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