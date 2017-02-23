Экстрадиция Фирташа пошла бы на пользу Украине - экс-посол США

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Экстрадиция украинского бизнесмена Дмитрия Фиршата в США была бы хорошим знаком для Киева и снизила бы влияние олигарха в Украине, сообщил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Верховный земельный суд Вены во вторник удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Фирташа в США. По словам судьи, далее окончательное решение об экстрадиции должен будет принять министр юстиции республики. После оглашения решения Фирташ вышел из зала в сопровождении адвокатов и сотрудников полиции, которые в большей степени занимались сдерживанием журналистов. Через некоторое время после заседания бизнесмен был задержан, но по иным основаниям — по ордеру из Испании, которая также требовала передать ей Фирташа.

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"Фирташ был бизнесменом, которого связывали с коррупционными сделками между Кремлем и украинскими лидерами, а именно с газовыми соглашениями. Те коррупционные газовые соглашения удерживали Украину зависимой от России, было очень плохо — как для украинской экономики, так и для украинского суверенитета", — цитирует Хербста radiosvoboda.org.

Он отметил, что экстрадиция Фирташа была политическим событием, так как он до сих имеет влияние в Украине, несмотря на то, что уже давно находится за ее пределами.

"Если его все же экстрадируют в США и посадят, он станет фигурой намного слабее, и это значит, что его влияние уменьшится. Я не желаю никому зла, но, если так произошло бы — это было бы хорошим событием для Украины, поскольку снизило бы его влияние в стране", — уточнил экс-посол.

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.