Дело Фирташа мало повлияет на ситуацию в Украине - Винник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Вероятность экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США весьма высока, считает нардеп от фракции "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

Накануне Высший земельный суд Вены отменил постановление нижестоящей инстанции от 30 апреля 2015 года и удовлетворил запрос компетентных органов США об экстрадиции Фирташа. Оглашая решение, судья пояснил, что последнее слово в решении о передаче олигарха в руки американцев будет принимать глава австрийского Минюста. Через некоторое время после заседания бизнесмен был задержан, но по иным основаниям — по ордеру из Испании, которая также требовала передать ей Фирташа.

"В принципе, возможная экстрадиция Дмитрия Фирташа в США никак не повлияет на политические процессы в Украине. Ведь те, на кого имел влияние бизнесмен сегодня де-факто не при власти. Из таких людей можно назвать разве что некоторых представителей "Оппозиционного блока" и тех, кто еще занимает какие-то должности. Конечно, такие политики в Украине имеются, но чего-то резонансного вряд ли стоит ожидать. А вот Российской Федерации есть чего бояться. Если Фирташ будет экстрадирован в США и согласится сотрудничать со следствием, могут всплыть такие факты, которые повлекут за собой серьезные последствия для людей при власти в РФ и других странах СНГ. Речь о тех, кто обслуживал оффшорные схемы и воровал колоссальные суммы денег", — говорит Винник.

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Вероятность того, что Фирташ все-таки будет арестован, политик оценил как весьма высокую.

"Фирташ сегодня стал элементом геополитики, которую сегодня проводят Соединенные Штаты. Сегодня США нужно каким-то образом осадить руководство РФ, сделать проявления ее политики менее агрессивными", — отмечает нардеп.