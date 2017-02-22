Каплин: в деле Фирташа еще могут всплыть Порошенко и Кличко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Высший земельный суд Вены отменил постановление нижестоящей инстанции от 30 апреля 2015 года и удовлетворил запрос компетентных органов США об экстрадиции Фирташа. Оглашая решение, судья пояснил, что последнее слово в решении о передаче олигарха в руки американцев будет принимать глава австрийского Минюста. Через некоторое время после заседания бизнесмен был задержан, но по иным основаниям — по ордеру из Испании, которая также требовала передать ей украинского олигарха.

Нардеп от фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин считает, что в аресте украинского бизнесмена нет стопроцентной уверенности.

"Перед тем, как делать какие-либо выводы, нужно дождаться официальных решений из Вены. Насколько мне известно, сторона, которая представляет Фирташа будет обжаловать соответствующее решение в Международном европейском суде по правам человека. Дело в том, что европейское законодательство по причине своей самостоятельности и независимости может быть весьма неожиданным. Сегодня преждевременно делать те или иные выводы и предположения касаемо возможного решения по Фирташу министра юстиции Австрии, за которым будет последнее слово по части выдачи олигарха США", — отмечает политик.

Каплин не исключает, что Фирташа не выдадут американскому правосудию.

"Вероятность того, что австрийское правосудие может в итоге принять решение о невыдаче Фирташа США тоже весьма велика. Это зависит от норм законодательства Австрии и взглядов правительства этой страны. Они могут исходить исключительно из правовых моментов, которые идут вразрез с тем, что хотят Соединенные Штаты", — говорит он.

По мнению Каплина, возможная экстрадиция Фирташа в США вряд ли серьезно повлияет на политические расклады в Украине.

"Что касается Украины, то считаю большим преувеличением, что результаты суда в Вене как-то серьезно повлияют на политические расклады и конъюнктуру в государстве. Много говорят о том, что возможный арест Фирташа напрямую повлияет на "Оппозиционный блок", но в этой политсиле хватает депутатов, которые не связаны с олигархом. Что до связей Фирташа с представителями действующей сласти, то здесь многое будет зависеть от дальнейшего процессуального рассмотрения этого дела. В нем есть составляющая, которая связана с допросом мэра Киева Виталия Кличко в качестве свидетеля, подтвердившего факт поддержки со стороны Фирташа. Если у тех, кто может оказывать влияние на австрийский суд будет политическое желание и необходимость развить ситуацию таким образом, чтобы включить в дело фактаж с возможными взаимоотношениями между президентом Украины, мэром Киева, то это будет сделано", — подытожил нардеп.