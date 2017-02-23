Сколько стоит Фирташ?

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Суд удовлетворил жалобу австрийской прокуратуры, оспаривавшей решение нижестоящей инстанции об отказе экстрадиции в США бизнесмена.

В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения. Если это обвинение будет доказано, то украинскому олигарху угрожает конфискация имущества.

7 июня 2015 года на Украине были арестованы 46 объектов недвижимости, принадлежащие группе компаний Ostchem, входящей в Group DF. В отношении компаний Дмитрия Фирташа были выдвинуты обвинения в нанесении убытков государству в размере 5,742 млрд гривен (273 млн долларов), в том числе долг госкомпании 3,343 млрд гривен (159 млн долларов) плюс неполученные доходы на сумму 2,4 млрд гривен (114 млн долларов)". Ранее в хранилищах Укртрансгаза было арестовано около 500 тысяч кубометров природного газа, принадлежащего группе Ostchem.

Состояние олигарха оценивается в 251 миллион долларов США. Активы сконцентрированы в холдинге Group of Dmitry Firtash (Group DF) осуществляет деятельность в Украине, Венгрии, Австрии, Германии, Таджикистане, Швейцарии и Эстонии.

Согласно данным сайта Group DF (https://groupdf.com/uk/), сферы деятельности холдинга — это производство азотных удобрений, добыча титана, газораспределительный бизнес, агропром, медиа-сфера, недвижимость. Наиболее крупные активы сконцентрированы в химической и добывающей отраслях промышленности.

Химическая промышленность

Компания OSTCHEM объединяет активы группы по производству и транспортировке азотных удобрений. Активы представлены предприятиями: “Азот” (Черкассы, Украина), концерн Стирол” (Горловка, Украина), “Северодонецькое объєдинение Азот” (Северодонецк, Украина), “Ривнеазот” (Ровно, Украина), “Nitrofert” (Естонія).

Титановое производство

Добыча татина осуществляется на “Мотроновском горно-обогатительном комбинате” (Днепропетровская обл., Украина), “Междуреченском горно-обогатительном комбинате” (Иршанск, Украина), “Валки-Ильменит” (Иршанск, Украина).

Производство диоксида титана ведется на “Ukrainian Chemical Products” (Армянск, Украина) – ранее — “Крымский титан”

Производство титанового шлака, губок и слитков — на “Запорожском титано-магниевом комбинате”, где Group DF владеет 49% капитала.

Газовый бизнес

В состав холдинга Group DF также входит Centragas Holding AG (Австрия), которая включает: УкраГазЭнерго(UkrGasEnergo, украинская газоторговая компания), Emfesz Kft (венгерская газоторговая компания и поставщик энергетических услуг), Euronit Kft (венгерская компания), Zangas Hoch- und Tiefbau GmbH (австрийская компания, специализирующаяся на строительстве газовой инфраструктуры)

В сфере медиа Group DF с 2013 года принадлежит контрольный пакет акций компании Inter Media Group, в составе которой ряд украинский телеканалов, в том числе и крупнейший, телеканал "Интер".

Группе Дмитрия Фирташа также принадлежат здания в центре Киева — бизнес-центр "Парус" и торгово-развлекательный комплекс "Арена-сити".