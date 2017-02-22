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    Политика

    Прокуратура Вены просит суд оставить Фирташа под стражей

    Тема:

    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция (62)

    (обновлено: )9
    Представитель прокуратуры Вены Нина Буссек отметила, что решение по ходатайству прокуратуры Вены оставить бизнесмена Дмитрия Фирташа под стражей предстоит принять судье.
    Дмитрий Фирташ. Архивное фото
    Украинское фото

    ВЕНА, 22 фев — РИА Новости Украина. Представитель прокуратуры Вены Нина Буссек сообщила, что надзорное ведомство направило в среду документы в земельный суд города с требованием оставить под стражей украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

    Дмитрий Фирташ после заседания суда в Вене
    theinsider.ua
    Фирташ в австрийском суде: экстрадиция и задержание

    "Мы направили ходатайство в суд, теперь решение по нему предстоит принять судье. Мы просим, чтобы он (Фирташ) оставался под стражей", — сказала она РИА Новости.

    Накануне Высший земельный суд Вены отменил постановление нижестоящей инстанции от 30 апреля 2015 года, и удовлетворил запрос компетентных органов США об экстрадиции Фирташа. Оглашая решение, судья пояснил, что последнее слово в решении о передаче олигарха американцам будет принимать глава австрийского Минюста. Через некоторое время после заседания бизнесмен был задержан, но по иным основаниям — по ордеру из Испании, которая также требовала передать ей Фирташа.

    Фирташ ранее был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.

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