Вена примет решение о выдаче Фирташа после решения вопроса с Испанией

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Министр юстиции Австрии Вольфганг Брандштеттер оставляет открытым вопрос об экстрадиции в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который обвиняется в Штатах во взятке, до разрешения ситуации с задержанием предпринимателя в Вене по ордеру Испании, которая также требует его выдачи.

Накануне Высший земельный суд Вены отменил постановление нижестоящей инстанции от 30 апреля 2015 года и удовлетворил запрос компетентных органов США об экстрадиции Фирташа. Оглашая решение, судья пояснил, что последнее слово в решении о передаче олигарха в руки американцев будет принимать глава австрийского Минюста. Через некоторое время после заседания бизнесмен был задержан, но по иным основаниям — по ордеру из Испании, которая также требовала передать ей Фирташа.

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Как заявил министр в эфире телеканала ORF, по данному вопросу в настоящее время решение еще не принято.

"Я пока не могу это решить. Дело с экстрадицией в США осложняется полученным запросом на выдачу из Испании", — сказал он. По словам Брандштеттера, теперь суд должен отдельно проверить документы из Испании, и только по окончании этого разбирательства можно будет принять окончательное решение.

Как заявили защита бизнесмена и он сам, они намерены оспаривать решение об экстрадиции и далее, вплоть до Европейского суда по правам человека. Однако до прояснения ситуации с испанским ордером это дело адвокаты оставили без комментариев.

Накануне представитель прокуратуры Вены Нина Буссек пояснила РИА Новости, что в рамках данного задержания Фирташ может находиться в предварительном заключении 48 часов в общей сложности. Затем еще 48 часов дается суду, чтобы рассмотреть и принять решение по вопросу о возможности ареста бизнесмена в рамках уже нового запроса об экстрадиции, если соответствующие документы от прокуратуры будут туда представлены.

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.