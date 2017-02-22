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    Фирташа в ближайшее время выпустят под залог - СМИ

    Тема:

    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция (59)

    (обновлено: )145
    Как сообщают СМИ, в ближайшие дни Дмитрий Фирташ выйдет под новый залог по испанскому делу. Также сообщается, что бизнесмен не будет экстрадирован в Соединенные Штаты.
    Дмитрий Фирташ. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Бизнесмен Дмитрий Фирташ, в отношении которого суд в Вене принял решение об экстрадиции в США, выйдет на свободу в ближайшее время после внесения залога, сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники. 

    Суд Вены, в котором рассматривали дело Дмитрия Фирташа
    theinsider.ua
    В ожидании экстрадиции. Все подробности дела Фирташа

    Напомним, накануне Фирташ был взят под стражу в здании Верховного земельного суда. Суд во вторник удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Фирташа в США. По словам судьи, далее окончательное решение об экстрадиции должен будет принять министр юстиции республики.

    "На днях Фирташ выйдет под новый залог по испанскому делу", – сообщает издание, отмечая, что бизнесмен не будет экстрадирован в Штаты.

    В минувшую пятницу, 17 февраля, в суд поступили документы от компетентных органов Испании, которые также требовали высылки Фирташа в эту страну.

    Смотрите также: Фирташ покидает суд Вены, отказавшись от последнего слова

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