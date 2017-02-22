Фирташа в ближайшее время выпустят под залог - СМИ

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Бизнесмен Дмитрий Фирташ, в отношении которого суд в Вене принял решение об экстрадиции в США, выйдет на свободу в ближайшее время после внесения залога, сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники.

Напомним, накануне Фирташ был взят под стражу в здании Верховного земельного суда. Суд во вторник удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Фирташа в США. По словам судьи, далее окончательное решение об экстрадиции должен будет принять министр юстиции республики.

"На днях Фирташ выйдет под новый залог по испанскому делу", – сообщает издание, отмечая, что бизнесмен не будет экстрадирован в Штаты.

В минувшую пятницу, 17 февраля, в суд поступили документы от компетентных органов Испании, которые также требовали высылки Фирташа в эту страну.

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