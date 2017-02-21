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    Суд в Вене во вторник вынесете решение по экстрадиции Фирташа в США

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    На заседании суда в Вене во вторник будут заслушаны сторона обвинения, адвокаты. Также, как ожидается, выступит и сам украинский олигарх Дмитрий Фирташ.
    Дмитрий Фирташ
    REUTERS Leonhard Foeger

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Высший земельный суд Вены во вторник должен вынести окончательное решение об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.

    Дмитрий Фирташ
    REUTERS Leonhard Foeger
    Фирташ и Черновецкий. Почему Европу интересуют украинские олигархи

    "Сегодня в суде должны заслушать сторону обвинения, адвокатов, а также дать слово самому Дмитрию Фирташу", — сообщает "112 Украина".

    Канал отмечает, что заседание станет решающим, так как на нем будет принято решение о выдаче бизнесмена Соединенным Штатам, в обратном случае Фирташ вернется в Украину.

    Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.

    Также сообщалось, что прокуратура Австрии получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию. Газета El Pais утверждала, что судья Барселоны Игнасио Гарсия Порреро выдал ордер на арест, в том числе Дмитрия Фирташа по подозрению в отмывании денег.

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