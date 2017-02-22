В ожидании экстрадиции. Все подробности дела Фирташа

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Суд разрешил экстрадицию

Во вторник, 21 февраля, после трехлетних разбирательств высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Однако окончательное решение остается еще за федеральным министром юстиции Австрии. Таким образом, в суде была лишь удовлетворена апелляция американской стороны на решение об отказе в выдаче бизнесмена. Американские власти уже третий год пытаются добиться экстрадиции Фирташа – решение о его аресте вынесли в Иллинойсе еще в 2013 году.

Читайте также: Фирташ в австрийском суде: экстрадиция и задержание

Председательствующий на заседании Высшего земельного суда Вены судья Лео Левняк-Ивански подчеркнул, что судебное решение касается только возможности экстрадиции и не утверждает виновность Фирташа. При этом окончательное слово остается еще за министром юстиции Австрии, который может отклонить ходатайство США об экстрадиции Фирташа.

"Я обращаю внимание, что речь о ходатайстве экстрадиции. Это еще не судебное решение. Может быть на территории США будет принято решение об освобождении от уголовного преследования", – заявил он.

Сам Фирташ покинул здание суда, отказавшись от финального слова. Вместе с тем, позже он выступил с заявлением, в котором изъявил желание оспорить решение австрийского суда.

"Счет один-один. Будем бороться", – сказал Фирташ, отвечая на вопрос о его дальнейших действиях.

Видимо, он имел в виду, что одно решение суда (первой инстанции) было в его пользу, а другое нет.

Читайте также: Фирташ покидает суд Вены, отказавшись от последнего слова

Таки арестовали

Позже стало известно, что Фирташа таки арестовали в здании Верховного земельного суда. Однако сообщалось, что бизнесмен взят под стражу не в рамках решения суда Вены, а по ходатайству испанцев.

По информации суда, 17 февраля в суд поступили документы от компетентных органов Испании, которые также требовали высылки Фирташа в эту страну. По данным агентства, основанием для задержания олигарха стал именно испанский ордер.

Дело политическое?

Тем временем, защита Фирташа настаивает, что это дело имеет политический подтекст, а целью является желание убрать структуры Фирташа с рынка торговли газом.

"Фирташ – большая фигура для политики Украины, Европы, США, России. И его дело исключительно политическое", – цитирует Сегодня адвоката Кристиана Хаусманингера.

Другой адвокат олигарха Рудигер Шендер напомнил, что суд первой инстанции 30 апреля 2015 года признал, что запрос Минюста США на экстрадицию Дмитрия Фирташа был политически мотивирован.

Шендер также отметил, что Америка не выполняет пункты договора об экстрадиции. По его словам, Вашингтон, в частности, не предоставил достаточно доказательств.

"Американские документы не содержат четкой формулировки состава преступления Дмитрия Фирташа. Налицо отсутствие стандартных норм американской юстиции, применяемой внутри страны и недостаток агрументации в деле против Фирташа", – подчеркнул адвокат.

Запутанное дело

Если Фирташ окажется на территории США, то с большой вероятностью будет суд. Максимальный совокупный срок заключения, по преступлениям, которые инкриминируют олигарху, составляет 50 лет, сообщал ранее Минюст США.

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро.

30 апреля 2015 года этот суд Вены отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Дмитрия Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре прокуратура США подала апелляцию на это решение.

Напомним, Фирташу инкриминируют дачу взяток на сумму $18,5 млн в Индии за разрешение на добычу титанового сырья для последующей продажи продукции в США.

В апреле 2014 года Министерство юстиции США заявило, что Фирташ обвиняется в создании международной коррупционной схемы для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии. Кроме того, якобы в сговоре с ним были индийский депутат Рамачандра Рао, венгерский предприниматель Андраш Кнопп, гражданин Украины Сурен Геворгян и два коммерсанта из Индии и Шри-Ланки.

В обвинительном акте говорится, что они использовали американские финансовые учреждения для перевода миллионов долларов для подкупа индийских чиновников, чтобы получить необходимые лицензии для проекта. В Минюсте США заявляли, что было зафиксировано 57 переводов денежных средств на сумму более 10,59 млн долларов между различными субъектами, некоторые из них контролировались Group DF Фирташа.

Сам Фирташ заявлял, что уголовное дело против него сфабриковано и полностью политическое.

Кроме того, в Украине расследуют два уголовных производства, связанные с Фирташем. Первое – в отношении группы компаний OSTСHEM по поводу нанесения убытков государству в сумме 5,742 млрд грн. Второе – связанное с "Надра Банком": бывших служебных лиц совместно с собственниками и руководителями банка подозревают в завладении деньгами, предоставленными в качестве рефинансирования на общую сумму 10,4 млрд гривен.

По информации из открытых источников интернет