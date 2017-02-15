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    Луценко инициирует снятие неприкосновенности с трех нардепов

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    Земля, дома, часы: чиновники обнародовали декларации (342)

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    По словам Юрия Луценко, заподозренные в неуплате налогов парламентарии должны или уплатить налоги, или Верховная Рада даст согласие на привлечение их к уголовной ответственности.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен в ближайшее время внести в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с трех депутатов в связи с неуплатой налогов на общую сумму около 5,5 миллиона долларов.

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    "Наконец то мы получили от ГФС (Государственной фискальной службы) ответ о проведенной внеплановой проверке трех народных депутатов из 17 поданных, по которым установлена неуплата налогов соответственно 50 (более 1,8 миллиона долларов), 60 (более 2,2 миллиона долларов) и 40 миллионов гривен (около 1,5 миллиона долларов). Представление (о снятии депутатской неприкосновенности – ред.) на этих депутатов я внесу в ближайшее время", — заявил Луценко в ходе совещания в Генпрокуратуре.

    При этом он не назвал фамилии депутатов. По его словам, парламентарии должны или уплатить налоги, или Верховная Рада даст согласие на привлечение их к уголовной ответственности.

    Ранее сообщалось, что Государственной фискальной службе поручили проверить уплату налогов 9 народными депутатами по ходатайству Генеральной прокуратуры. Также сообщалось, что ГПУ расследует своевременность, достоверность и полноту уплаты налогов народным депутатом от "Оппозиционного блока" Нестором Шуфричем.

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